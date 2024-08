Çorum’da İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği’ne kayıtlı 500’ün üstünde işitme engelli vatandaş var. Köylerde ve ilçelerde olanların sayısı bilinmiyor ancak işitme engelliler de diğer engelliler gibi toplumun dezavantajlı grupları arasında yer alıyor. Kimi zaman dernek faaliyetlerinde, kimi zaman sosyal hayatlarında kimi zaman da iş ararken bekledikleri desteği bulamıyorlar…

Gazetemiz stajyerlerinden Buğra Can Arslan (23) da işitme engelli bir anne babanın 3 çocuğundan biri. Ailesinin yaşadığı zorlukları yaşayarak öğrenen Arslan, doğduğu andan itibaren anne babasını izleyerek işaret dilini öğrendi.

İşitme engellilerin yaşadığı zorluklara, yaşama sıkı sıkı tutunmalarına ve mücadelelerine en yakından şahit olan Buğra Can Arslan, İşitme Engelliler Derneği’nde onların sesi oldu.

İşte o röportaj;

Buğra Can Arslan: Kaç yıldır dernek başkanısınız?

İşitme Engelliler Dernek Başkanı Mürsel Barıldar (49): Ben 24 senedir boyunca başkanlık işime ve faaliyetlerime devam ediyorum.

Buğra Can Arslan: Çorum’da toplam işitme engelli sayısı nedir?

Mürsel Barıldar: Derneğimize kayıtlı işitme engelli sayısı toplamı 500 kişi, ilçelerde ve köylerde de bulunuyor fakat hepsi derneğimize kayıtlı değil. İşlerinden dolayı gelmeyenler var. Kimisi evinden çıkmıyor.



Buğra Can Arslan: Türkiye’de bütün işitme engelliler iletişimi nasıl sağlıyor?

Mürsel Barıldar: Biz Türkiye’de işitme engellilerin federasyonu var, dernek çok var. İletişim olarak; Whatsapp, 3G Görüntülü olarak hep konuşuyoruz anlaşıyoruz ama biz Çorum’da işitme engelliler için bir destek hattı yok. Biz aynı zamanda İşitme Engelliler Spor Kulübüyüz. Sporcularımız var. Çorum’da sporla ilgili iletişim hattı lazım. İletişim bulunmuyor. Biz kendimiz çalışıyoruz, federasyon yardım ediyor başka yok. Şimdi İşitme Engelliler Spor faaliyetlerimize devam ediyoruz, federasyon dur dediğinde duruyor devam dediğinde devam ediyoruz ve bekliyoruz. Tüm spor faaliyetlerimize federasyon karar veriyor.

Buğra Can Arslan: Kurumlar ve kişiler sizlere destek oluyor mu?



“BAŞKAN ZİYARETİMİZE GELMEDİ”

Mürsel Barıldar: Çorum Belediyesi bize destek veriyor. Malzeme ve araç veriyor bu iyi. Biz destek daha çok istiyoruz. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a derneğe ziyarete beklediğimi söyledim ama gelmedi. Milletvekili Yusuf Ahlatcı geldi, durumumuzu anlattım, kış mevsimi burayı istemiyoruz başka bir yer istediğimizi söyledim. Daha önce dedim burada eskiden kalorifer yakıyorduk doğalgaza çevirdiler ama doğalgaz bağlanmadı “Siz kendiniz yapacaksınız” dediler. Biraz ortada kaldım. Yapacağım bir şey yok. Bize destek verin dediğimde Milletvekili “Bakacağım” dedi, bekledim, haber gelmedi.

Buğra Can Arslan: Siz burada ne yapıyorsunuz, günleriniz nasıl geçiyor?

Arap Boyraz (Futbolcu ve Voleybolcu,36): Ben eski futbolcuyum. Başkan yardımcısı ve yönetim kurulundayım. Bizim burada faaliyetler devam ediyor. 8 branş var. Ben burada ne yapıyorum derseniz futbol, voleybola devam ediyorum.

Buğra Can Arslan: Sizin kurumlardan beklentileriniz nedir?



Hakkı Sağır (Hitit İşitme Engelliler Kulüp Başkanı,41): Derneğimize destek istiyoruz. Yardım istiyoruz.



Buğra Can Arslan: Çorum’da iş imkanı nasıl oluyor? Kolay mı? Zor mu?

Fatih Yücel (Üye,20): Fabrikalara iş başvurusu için gittim, almadılar. Hep engel var. Benim eşim var, çocuğum var. Param yetmiyor. Fabrikalara iş başvurusunda bulunduğumda hep bir engel oluyor bu engellerin açılmasını istiyorum.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulundan mezun Buğra Can Arslan ve ailesi...