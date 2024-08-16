Dikiş dikme hobisini mesleğe dönüştüren evli ve 3 çocuk annesi Boyraz, şimdilerde küçük atölyesinde kadınlar için farklı çeşit ve renklerde boneler dikiyor.

Az sayıda kumaş alıp, penye çeşitleri dikerek satmaya başlayan Boyraz, ilk satışından elde ettiği para ile tekrar farklı kumaşlar alarak, bir öncekinden daha çeşitli ve fazla tekstil ürünleri üretmeye başladı.

17 yıl önce komşusu Zübeyde Yağlı’nın tavsiyesiyle ilk bone dikişine başlayan ve zamanla kişiye özel tasarımda kendini geliştiren Boyraz, şimdi ürün yelpazesini daraltarak sadece bone dikimine yöneldi. Hemşire bonesi, iç bone, dış bone ve kişiye özel tasarım abiye boneler üreten Boyraz, diktiği ürünleri çantasında taşıyıp, gezdiği yerlerde çevresindeki kadınlara satış yaparak müşteri potansiyelini oluşturdu.

Satışlar arttıkça kendi kazancıyla yeni bir dikiş makinesi ve overlok makinesi daha alan Boyraz, çevresinden de takdir alırken, tüm kadınların hayatın içinde olması gerektiği ve üretime katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

“Kendi ürettiğim ürünlerimi hanımlarda görünce çok mutlu oluyorum”

“Kadınların isterse başaramayacağı şey yoktur” diyen Boyraz, “Ben dikiş dikiyorum, bir başkası pasta börek çörek yapmalı, bir başkası temizlik yapmalı boş durmamalı, temizlik yapmak ağır iştir ama yapmalı, üretmeli ama mutlaka üretmeli. Tecrübelerimi paylaşırım bütün kadınların üretmesini isterim. Gelinimiz ve kız kardeşime ben dikiş dikmeyi öğrettim onlar çok şanslı ben söke dike öğrenmiştim. Bütün kadınların üretmesinden yanayım. Bir metre kumaş alıp 10 tane toka dikerek bile başlayabilirler.” şeklinde konuştu.

“Şu an olmak istediğim yerdeyim”

Kazancıyla 3 kızını üniversite okuttuğunu dile getiren Boyraz, “Bir kızım hemşire, bir kızım sosyolog ve diğer kızım da psikoloji okuyor. Her annenin hayalidir bu, ayaklarının üstünde duran kızlar. Özellikle de yurtdışından sırf bu yüzden döndüm. Çocuklar yurtdışında yetişince ve orada okuyunca ülkelerine geri dönemiyorlar, ülkelerine faydaları olmuyor. Çok istedim ülkemde yetiştireyim kızlarımı ve burada yaşasınlar istedim.” dedi.

Boyraz’ın ürettiği boneleri sattığı bir sosyal medya hesabı da bulunuyor.

Muhabir: Cangül ÇORLU