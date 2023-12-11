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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi C grubu Gençler Bölge Takım Şampiyonası 9-11 Aralık tarihleri arasında Çorum'da yapıldı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalara 14 ilden 50 takım ve 200 sporcu katılım sağladı. Bu önemli şampiyonada Çorum'u erkeklerde Çorum Gençlikspor, Çorum Belediye Spor Kulübü A ve B takımı, kadınlarda ise Çorum Gençlikspor A ve B takımı, Çorum Belediyesi Spor Kulübü, Arena Gençlikspor A ve B takımı ve Spor İhtisas takımı temsil etti.

Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda kızlarda Çorum temsilcisi Spor İhtisas Bölge Şampiyonu olurken, Çorum Gençlikspor takımı ise ikinciliği elde etti. Ankara temsilcisi Şafaktepe Gençlikspor takımı üçüncü, Kastamonu Masa Tenisi Spor Kulübü ise dördüncülüğü elde etti.



Erkeklerde ise birincilik kürsüsüne yine Çorum takımlarından Çorum Gençlikspor çıktı. İkincilik kürsüsüne ise Çorum Belediyesi Spor Kulübü A takımı çıkarken, B takımı ise üçüncülüğü elde etti. Giresun temsilcisi Ali Durağı Gençlikspor takımı ise bölge şampiyonasını dördüncü sırada tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa, sporculara ise madalyaları takdim edildi.