Sakarya'nın Hendek ilçesindeki geçtiğimiz günlerde makarna fabrikasında yaşanan patlamada ağır yaralanan Çorumlu Kadir Yenifidit için acil kan çağrısı yapıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan Çorumlu Kadir Yenifidit’in bakım çalışmaları için Çorum'dan gittiği öğrenildi.

Sakarya'da yoğun bakımda tedavisi süren Kadir Yenifidit için 0 RH (+) pozitif kana ihtiyaç bulunuyor. Kan vermek isteyenlerin hasta adına Kızılay Kan Merkezlerine kan bağışında bulunmaları istendi.

Editör: Haber Merkezi