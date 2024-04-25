Çorum'un Alaca ilçesi nüfusuna kayıtlı, İl Özel İdaresi çalışanı Yılmaz Mutlu’nun oğlu, Antalya'nın Aksu ilçesinde ikamet eden 25 yaşındaki İsmail Mutlu (25) isimli genç, dere yatağında ölü bulundu.

Olay, Antalya'nın Kemerağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere yatağında, sazlık bölgede hareketsiz bir kişi olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk kontrolde hareketsiz duran genç adamın öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemede cesedin Çorum'un Alaca ilçesi nüfusuna kayıtlı İsmail Mutlu'ya ait olduğu tespit edildi. Aksu ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan inşaat işçisi olan gencin dereye yakın bir şantiyede kaldığı öğrenildi.

Çorumlu İsmail Mutlu'nun cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı.