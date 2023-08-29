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Alınan bilgiye göre Kırıkkale Kaletepe Mahallesi 1036. Sokak’taki bir apartmanın 4. Katındaki evine akşam saatlerinde giden şüpheli İ. Y., karısının yanında olan Ahmet B.’ye silahla 4 el ateş etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri vücudunun 4 yerinden vurulmuş olan Çorumlu Ahmet B.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından Ahmet B.’nin cenazesi Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ahmet B.’yi vurduktan sonra polise teslim olan 2 çocuk babası İ.Y. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.