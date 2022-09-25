İlimiz Uğurludağ ilçesine bağlı Küçükerikli Köyü'nden Alper Acar'ın oğlu Haydar Acar'ın Torunu, Güleser ve İsmail Acar'ın yeğenleri Tolga Acar (23), Lalahan Mahallesi civarında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Tolga Acar'ın cenazesi ikamet ettiği Ankara Şirintepe Mahallesi'ndeki evinde alınan helalliğin ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

