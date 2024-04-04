Edinilen bilgilere göre; bir süredir yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gören 24 yaşındaki Güney Can Yalçın, bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güney Can Yalçın'ın kardeşinin de 17 yaşında iken aynı hastalıktan dolayı vefat ettiği öğrenildi. Kardeşiyle aynı acı kaderi paylaşan Güney'in cenazesi Belçika'dan Çorum'a getirilerek, Alaca'ya bağlı Akçaköy Köyü'nde sevenleri tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ