Sınıf öğretmeni Serap Hozantaş ve Kargı Şehit Suat Yaşar İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Furkan Yiğit, kadınların kitap okuma ve kütüphane kullanma alışkanlığı kazanması amacıyla "Bir Yumak Mutluluk" projesini hayata geçirdi.

Kargı Kaymakamlığı himayesindeki proje kapsamında haftanın belirli günleri kütüphaneye gelen 20-70 yaş aralığındaki 20 kadın, burada sesli kitap dinlerken örgü örüyor.

Kadınların çocukları da kütüphanede kendileri için oluşturulan alanda kitap okuyup oyun oynuyor.

Proje Koordinatörü Hozantaş, ayrıca, her hafta kadınlara kütüphanedeki kitaplardan önererek haftanın kalan günlerinde de evlerinde kitap okumaları için ev hanımlarını teşvik ediyor.

Kadınların ördüğü şal, atkı, bere ve eldivenler, Ramazan Bayramı'nda deprem bölgesindeki köy okullarına gönderilecek.

“SESLİ KİTAP DİNLEYİP BUNUN ÜZERİNE KONUŞUYORUZ”

Öğretmen Serap Hozantaş, ilçedeki bütün kadınlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istediğini söyledi.

Projeyle kadınların kütüphaneyi daha etkin şekilde kullanmasını sağlamak istediklerini anlatan Hozantaş, "Haftada bir gün katılımcılarımızla sesli kitap eşliğinde örgü örüyor ve bu örgüleri deprem bölgelerindeki miniklerimize hediye etmek istiyoruz. Burada kadınlarımızla sesli kitap dinleyip bunun üzerine konuşuyoruz. Bir kadın tüm dünyayı değiştirebilir inancını benimsiyorum. Kim bilir, bir yumak umut olur, mucize olur, mutluluk olur." ifadesini kullandı.

Kütüphane Müdürü Yiğit de ev hanımlarının ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi.

Yeterli sayıya ulaşıldığında örgülerin deprem bölgesindeki köy okullarında okuyan öğrencilere hediye edileceğini belirten Yiğit, projeyle kadınların hem kitap ve kütüphane sevgisi kazanacağını hem örgü örerek üretim yapacaklarını hem de depremzede öğrencilere küçük de olsa katkı sağlamış olacağını kaydetti.

“BURADA KALİTELİ VAKİT GEÇİRDİĞİMİ HİSSEDİYORUM”

Ev hanımı Şeyma Yalçın ise projede yer almaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek "Burada hem örgü örüyoruz hem de miniklerimizi sevindiriyoruz. Önerilen kitapları okuyor ve tartışıyoruz, sohbet ediyoruz. Daha sonra sesli şekilde kitapları dinliyoruz. Ben çocuğumla geliyorum. Burada kaliteli vakit geçirdiğimi hissediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Meryem Türk de çocukları kitap okurken kendilerinin de sesli kitap dinlediklerini belirterek "Diğer yandan örgülerimizi örüyoruz. Çocuklarımız kütüphaneye geleceklerini bildikleri için kitaplarını daha çabuk bitirme gayreti içerisinde oluyor. Amacımız bir yumak mutluluk. Ördüğümüzü ürünlerle deprem bölgesindeki çocuklarımızı sevindirmeyi amaçlıyoruz. Projenin hepimiz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Pınar Eken ise proje sayesinde kütüphaneye özel vakit ayırdıklarını belirterek "Miniklerimiz için örgü örüp Serap hocamızın tavsiye ettiği kitapları okuyarak bunun üzerine konuşuyoruz. Çok güzel bir proje. Çocuklarımız da bizlerle gelerek kitap sevgisi kazanıyor” ifadelerini kullandı.

Editör: AA AJANS