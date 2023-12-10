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Çorum’un en eski ayakkabı dükkanlarından birinin sahibi 65 yaşındaki Hanaoğlu, 100 yıldır aynı dükkanda dedesinden babasına, babasından da kendisine kalan iş yerinde ata mesleğini yaşatıyor.

Ayakkabıcılar Arastası’nda ayakkabı satarak geçimini sağlayan Hanaoğlu, ilkokulda babasına yardım ederek başladığı mesleğini yarım asırdır devam ettiriyor.



Dedesinin babası Çanakkale şehidi Zarif Hanoğlu’nun zamanında dericilikle uğraşan bir tacir olduğunu belirten Hanoğlu, dedesinden babasına, babasından abisi ve kendisine geçen mesleğini çok severek sürdürdüğünü söyledi.

Arastada sıcak ve samimi bir ortam olduğunu ancak arastanın eski hareketliliğinin kalmadığını anlatan Hanaoğlu, “Avmler açıldı, büyük ayakkabı firmaları dükkanlar açıyor. Rakipler çoğaldı, pasta çok bölündü. Eskiden dedelerimiz babalarımız bu işi yaparak evler, arsalar, arabalar alıyordu günümüzde çocuğunu okutabilen şampiyon. Şükürler olsun bizler de çocuklarımızı büyüttük, okuttuk.” diye konuştu.Alım gücü az olan vatandaşların arastadan alışveriş yapmayı tercih ettiğini kaydeden Hanoğlu, “Eski tadı yok hiçbir şeyin. Piyasa çok durgun. Biz bu mevsimde oturacak zaman bulamazdık. İşler sıkıntılı, iyiye gitmiyor.” ifadesini kullandı.

'Babası Kerep Hanoğlu'nun geçmişten bir fotoğrafı'