Ankara'da yaşayan Çorumlu eski futbol hakemlerinden Murat Özüdoğru'nun kullandığı araba kontrolden çıkarak takla attı.

Kızılcahamam Akdoğan Köyü Mevki'nde gerçekleşen kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleriş sevk edildi. Yapılan kontroller sonunda Çorumlu eski hakem Murat Özüdoğru'nun kayınvalidesi Durkız Akbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, eşi Filiz Özüdoğru ise kaldırıldığı Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Murat Özüdoğru ve çocuğu ise hastanede tedavi altına alındığı bilgisine ulaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.