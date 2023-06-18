Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum halkına daha kaliteli hizmet verebilme adına, yoğunluğu fazla olan Göğüs Hastalıkları Bölümü’ne Dr. Nayman’ı da kazandırdıklarını belirterek, hizmet çeşitliliğini artırma çabası içinde olduklarını söyledi.

Uzm. Dr. Abdullah Emre Nayman, 1989 yılında Çorum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum’da tamamladı. 2006-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Göğüs hastalıkları ihtisasını Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaptı. Amasya Hamamözü Toplum Sağlığı Merkezi’nde, Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi’nde ve Sungurlu Devlet Hastanesi’nde görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babası.

Dr. Nayman, zatürre (pnömoni), KOAH, astım-bronşit, kronik öksürük, alt ve üst solunum yolu hastalıkları, akciğed damar tıkanıklığı, alerjik hastalıklar, alerji testleri, uyku apnesi ve uyku laboratuvarı, tüberküloz (verem), akciğer kanseri, solunum fonksiyon testleri, sigara bıraktırma, Covid 19 sonrası semptomlar üzerine başarılı tedavileri sile tanınıyor.