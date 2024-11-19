Mamak Belediye Başkanı, hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin’in ev sahipliğinde, hemşehrilerimiz Ali Bozkaplan, Mehmet Bahçecioğlu ve Durmuş Karaman’ın organizasyonları çerçevesinde, Ankara’da yaşayan bir grup Çorumlu, Mamak Belediyesi’nin Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi.

Yemeğe, Başkan Şahin’in yanı sıra, Sincan Kaymakamı, hemşehrimiz Levent Kılıç, Çorum’un önceki Belediye Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Danışmanı Zeki Gül, Emekli Tümgeneral İbrahim Büyükbaş, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kadirhan Sunguroğlu, çok sayıda bürokrat, STK yöneticisi ve Çorumlu katıldı.

Hemşehrilerine ev sahipliği yapan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, 1963 Alaca doğumlu. 1990 yılından beri Mamak’ta yaşıyor. CHP İl Başkan Yardımcılığı, Mamak İlçe Başkanlığı, Parti Meclisi Üyeliği görevlerinde bulundu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde % 52.91 oy alarak Mamak Belediye Başkanlığı’na seçildi.