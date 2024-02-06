Çorum Dağcılar Birliği Spor Kulübü üyelerinin de katıldığı tırmanış 2 gün, 13 saat sürdü. Tırmanışa ilişkin bilgi veren Çorum Dağcılar Birliği Kulüp Başkanı Elif Hasibe Erdem, “Bir yıl önce hepimizi büyük üzüntüye boğan, üzerinden geçen zamana rağmen acısı dinmeyen, 1.500 sporcumuzun sahada arama-kurtarma ve sonrası da lojistik destekle yaraları sarmaya çalıştığı deprem felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı anmak için Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun faaliyet programına eklediği Kahramanmaraş ilimizin en yüksek dağı olan Berit Dağı Anma Tırmanışı tamamlandı.

2 gün süren ve 13 saatte gerçekleşen bu zorlu tırmanışa ilimizden Çorum Dağcılar Birliği sporcusu ve aynı zamanda yöneticisi olan Ramazan Vural ve Mustafa Kuzu katılım sağlayarak faaliyeti başarıyla tamamlamışlardır. Bu anlamlı faaliyete katılan tüm sporcuları kutluyoruz” dedi.