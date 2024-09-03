Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Çorum Belediye Meclis Üyesi Onur Topgöl’ün amcası olan ve Bursa Nilüfer İlçe Belediyesi’nde Zabıta olarak görev yapan Rıza Topgül dağcılıkla da uğraşıyor.

Rıza Topgül, “30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlama etkinlikleri kapsamında Zafer Tırmanışları “ adlı projesiyle Türkiye’nin en yüksek 5 zirvesine 10 günde tırmanışlar yaptı.

Ağrı Dağı, Hakkari Cilo Reşko Dağı, Bitlis Süphan Dağı, Rize Kaçkar Dağı ve Kayseri Erciyes Dağı’na 10 gün içerisinde tırmanan Çorumlu Rıza Topkül ve üç dağcı arkadaşı zirvelerde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını andı.

Editör: HABER MERKEZİ