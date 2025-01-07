AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı, Merkez İlçe Teşkiylatı’nın olağan kongresinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde çok önemli hizmetler yaptığını vurguladı.

Tüm partilileri AK Parti'ye hizmet etmeye devam etmeye çağıran Milletvekili Ahlatcı, “Bizler, asırda bir defa nasip olacak bir liderin partisinin teşkilatıyız. Büyük davanın yol arkadaşlarıyız. Bu davaya hizmet etmeye hep birlikte devam edeceğiz” diye konuştu.

Kongrede dostluk ve barış rüzgarları estiğini, İl Başkanlığı yaptığı dönemden beri Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayan kardeşleri ile birarada olmaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayan ve kongrelerin bir bayrak değişimi olduğunu hatırlatan Milletvekili Ahlatcı, davaya hizmet eden başta Erhan Akar olmak üzere tüm eski yöneticilere teşekkür ederken, bayrağı devralacak olan Mustafa Alagöz ile yönetimine de başarı diledi.

Mustafa Alagöz’ün çıtayı daha da yükseğe çıkaracağına inandığını vurgulayan Milletvekili Yusuf Ahlatcı konuşmasında Türk milletine bir daha nasip olmayacak olan büyük bir lidere sahip olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Erdoğan’ın çevremizdeki ateş çemberinden nasıl koruduğunu çok yakinen bildiklerini anlatarak içeride birlik beraberlik içinde olmalarının önemine de değinen Yusuf Ahlatcı, “Böyle olursak bu vatanı kimse yıkamaz. Bu vatana kimse yan gözle bakamaz. Biz işte böyle bir büyük davanın mensuplarıyız. Biz bunları yaparken dışarda bazı kimseler hizmetleri nasıl durdurabiliriz, nasıl çamur atabiliriz bunun derdine düşmüşlerdir.

Son günlerde benim memleketime 100 yıldır bu memleketin anasının ak sütü gibi helal olan bir hizmet gelecek ve bazıları bu hizmete çamur atacak öyle mi?. Çorumlular bunu affeder mi? Çorumlular bu çamuru affeder mi? Affetmez. Rahmetli Necmettin Erbakan’ın bunlara yönelik bir sözü var. Hadi Ordan. Ben de kendilerine onu söylüyorum. Kendi belediyelerine baksınlar. 3-5 şarkı söylemek için harcadıkları 50-70 milyonlara baksınlar. Sonra Çorum’un treni ile uğraşsınlar” diye konuştu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR