Tahmini Okuma Süresi: dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 3'lü takımlar Bocce petank müsabakalarında heyecan sona erdi. Türkiye genelinden gelen en iyi sporcuların mücadele ettiği turnuvaya Çorumlu sporcular damga vurdu. 32 takım ve 96 sporcunun kapıştığı bu önemli organizasyonda H.E.Kültürspor sporcularından Hasan Dündar ve takım arkadaşları Yasin Kaya ile Mustafa Özoğul’dan oluşan takım 3’lüsü tüm rakiplerini yenerek hem şampiyonluğun hem de 10 bin TL’lik büyük ödülün sahibi oldular.