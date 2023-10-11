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Sungurlu’da uzun yıllar berber olarak ilçe halkına hizmet veren Serdar Atalay, 4 yıl önce İngiltere’ye gitti. Burada belirli yerlerde mesleğini devam ettiren Serdar Atalay, kendine ait berber dükkanını açmaya karar verdi. Tatil için gittiği Holt Kasabasında ki berber eksiğini gören Atalay, berber dükkanını burada açarak hizmete sundu.

MÜŞTERİLERİNE TÜRK KAHVESİ VE ÇAY İKRAMI

Müşterilerini Türk Kahvesi ve Çaykur çay ile ağırlayan Serdar Atalay, her 10 saç kesiminden sonra birkez ücretsiz saç kesimi hizmeti de sunuyor. Atalay, İngiltere’de kendine ait dükkan açmanın hayalini kurduğunu ve bu hayaline kısa sürede ulaşmanın sevincini yaşadığını söyledi.

MEMLEKETİ SUNGURLU'YA SELAM GÖNDERDİ

Atalay, “Ben ve eşim 4 yıl önce İngiltere’ye geldik. Belirli yerlerde mesleğimi devam ettirdim. Holt Kasabasının bir berber dükkanına ihtiyacı olduğunu düşündüm. Ve şimdi de kendime ait iş yerimi açtım ve çok mutluyum. İlk haftamız çok yoğundu ve çok hoş insanlarla tanıştım. İşyerimizde saç kesimi ve ağdadan sıcak havlulara, tıraştan kulak ve burun ağdasına kadar çeşitli hizmetler sunmaktayız. Haftanın yedi günü açığız. Memleketimin güzel insanlarına selamlar.” diye konuştu.