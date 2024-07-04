Ankara’da 22 yıldır Lokantacılar Kebapçılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı olan ve Ankara esnafının sevdiği isimlerden biri olan 77 yaşındaki Aztekin vefat etti.

Aztekin’in cenazesi Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Mamak Ortaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi başta olmak üzere eski Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Ankara Lokantacılar Odası ve camiasının yanı sıra ANKESOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve Birliğe bağlı odaların başkan ve yöneticileri ile esnaf kredi kefalet kooperatifleri başkan ve yöneticilerinden oluşan yoğun katılım oldu.

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, “Yaşadığı rahatsızlık sonucunda vefat eden Mehmet Aztekin başkanımız, Ankara esnaf ve sanatkar camiamızın sevilen, saygı gören bir ismiydi. Değerli bir dostumuzu kaybettik, çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Sonsuzluğa uğurladığımız merhum başkanımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun inşallah. Ailesine, yakınlarına ve esnaf camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

MEHMET AZTEKİN KİMDİR?

01.01.1947 Çorum ili Sungurlu ilçesi Güloluk köyü doğumlu Mehmet Aztekin, mesleğe 1972 yılında bir kebapçıda başlıyor. 1978 yılından itibaren oda kaydı, 1984'den beri de esnaf sicil kaydı bulunan ve 1993 yılından bugüne esnaf teşkilatına hizmet eden Mehmet Aztekin, 2002'den itibaren Ankara Lokantacılar Kebapçılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanlığını yürütüyordu.

Editör: HABER MERKEZİ