Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fiyat tarifesi, gramaj ve hijyen kuralları konusunda fırınlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü denetim ekipleri, gramaj kontrolü ve hamur üretim alanlarında incelemeler yaptı.

Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Denetimlerimizin amacı, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir şekilde ekmek ve unlu mamuller tüketmelerini sağlamak ve işletmelerin yasal düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermelerini sağlamaktır.” denildi.

Editör: Haber Merkezi