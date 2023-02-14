Çorumlu astsubay ve polis eşi depremde şehit düştü.

Çorumlu Astsubay Mustafa Özkan ve eşi Özel Harekat Polisi Sümbül Haktan Yıldız Özkan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinde Diyarbakır’daki evinde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti.

Depremde ayrıca şehit Astsubay Mustafa Özkan'ın annesi Seyran Özkan ve kardeşi Esra Özkan da göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.

5 AY ÖNE EVLENMİŞLERDİ

Çorumlu şehit Astsubay Mustafa Özkan, annesi ve kız kardeşi ile birlikte Ankara'da son yolculuğuna uğurlanırken, eşi Özel Harekat Polisi Sümbül Haktan Yıldız Özkan ise İstanbul Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi.

Vefat eden şehit Astsubay Mustafa Özkan ve polis memuru Sümbül Özkan'ın 5 ay önce evlenerek dünya evine girdiği öğrenildi.



