Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorumspor'da profesyonel imzayı attıktan sonra uzun yıllar Çorum'da amatör futbol oynayan Metehan Fırat, futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra geçtiğimiz yıl Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde futbol antrenörü olarak göreve başlamıştı. Çankırı'da yaptığı önemli çalışmaların ardından Çerkes Belediyespor takımının başına geçen Fırat, son haftaya kadar şampiyonluk mücadelesi vermişti.

Bu performansı sonrası Çerkes Belediyespor yönetiminin kendisine devam etme teklifini kabul eden Çorumlu genç antrenör yeni sezon için yeniden anlaşma sağladı.

Çankırı Çerkes Belediyespor'u yeni sezonda da çalıştıracak olan Metehan Fırat, hedefinin önce Çankırı şampiyonluğu daha sonra Bölgesel Amatör Lig'de Çankırı'yı temsil etmek olduğunu söyledi. Kadro planlamasına başladıklarını da belirten Fırat, il içinden ve il dışından yapılacak transferlerle güçlü bir kadro kuracaklarını belirtti.

