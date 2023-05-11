Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Karate Grup Birinciliği Giresun’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun mücadele ettiği grup birinciliğine Çorumlu karateciler damga vurdu. Çorum Karate İl Temsilcisi Samet Türe önderliğinde müsabakalara çıkan Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’ndan Kayra Yağlı 58 kiloda, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’ndan Yiğit Gözübüyük 42 kiloda, yine Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’ndan Yağız Gözübüyük 46 kiloda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldular. 23 Nisan Ortaokulu’ndan Zeynep Sude Kabadayı 52 kiloda ikinci, yine 23 Nisan Ortaokulu’ndan Metin Badak 34 kiloda, Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Yusuf Sefa Korkmaz 50 kiloda ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan İkranur Çoban 44 kiloda üçüncü olarak 11-12 Haziran tarihleri arasında Kırşehir’de yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.

(Rıfat KARA)