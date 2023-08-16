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Faaliyetlerine ara verilen Çorum’un köklü futbol kulüplerinden Çorumgücü’nü yeniden eski günlerine döndürmek için girişimde bulunuldu.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı’nın öncülüğünde, Çorumgücü yöneticilerinden Selahattin Ezer ve Hakan Yalçınkaya ile kulübün yeni oluşumunda başkanlık görevini yürütmesi planlanan Mustafa İdikut bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin gayet olumlu geçtiği açıklanırken, Çorumgücü’nün yeniden sportif faaliyetlerdeki yerini alabileceği duyuruldu.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı yaptığı açıklamada, “Şehrimizdeki köklü, faaliyetleri olamayan kulüplerin yeniden faal olması için girişimlerimiz devam edecek. Şimdiki yönetim kurulunun tek talebi, kulübün faal olması ve isminin yaşaması oldu.

Buradan kamuoyu önünde bu kulübün ismimin değişmeyeceği ve gençlere hizmet etmek için faal olacağının sözünü verdiğimizi paylaşmak istiyorum” dedi.