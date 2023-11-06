Tahmini Okuma Süresi: dakika

Konferansa Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Abdullah Aydın ve Filistin gönüllüleri katıldı.

Konferansta selamla konuşmasını gerçekleştiren Saadet Partisi Çorum Merkez ilçe Başkanı Fatih Yıldıran, “Kudüs davası yalnızca Filistin'deki bir avuç cesur Müslümanın değil, İslam aleminin tamamının ortak davasıdır. Kudüs'ü savunmak insanlığı savunmak, Kudüs'e sahip çıkmak hakka hukuka barışa adalete medeniyete sahip çıkmaktır” dedi.



“FİLİSTİN'İN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR”

Daha sonra konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye gelen Doç. Dr. Abdullah Aydın, Filistin meselesini anlamak için siyonizmin dünü, bugünü ve yarınının iyi bilinmesi gerektiğini söyledi.

Siyonizmin akıl babası Avusturalyalı gazeteci Theoder Herzl’in 1897 yılında İsviçre'nin Basel şehrinde siyonist üst düzey yetkililerini bir araya getirerek ilk konferanslarını gerçekleştirdiğini kaydeden Aydın, “Azgın siyonistler Tevrat’ta ve Kabalada yazanları bir kenara bırakıp yeni bir anlayış içinde onların tabiriyle Tanrı’yı kıyamet zorlamamız lazım düşüncesini benimsemeleridir. Bu düşünceleriyle öyle bir inanmışlığa bağlılar ki Mescidi Aksa'yı yıkıyor, Süleyman mabedini yapıyor, orda büyük İsrail'i kuruyor, kurduğu zaman büyük açılış töreni düzenliyor, açılış töreninde kesilecek koyunları bugünden yetiştiriyor, o koyunları kesecek bıçakları en iyi çelikten üretimini tamamlamışlar, o törende gerçekleşecek tüm etkinlikler hazır. Bu kadar kan donduran inanış olamaz.

Siyonistlerin dünya liderlerinin üzerlerinde hegemonyasında olduğu gibi basın üzerinde de etkileri vardır. Eleştiriye tahammülleri yoktur. Bugün Mısır istesin bu meseleyi halleder, Ürdün istesin bu meseleyi halleder ama bu ülkenin liderleri onların emeline hizmet etmektedir. Ben inanıyorum ki özgür Filistin için Selahattinler bu ülkeden çıkacak ve Gazze’de Mescidi Aksa özgürlüğüne kavuşup tüm Müslümanlar olarak Mescidi Aksa’da ibadetlerimizi yapacağız. Filistin'in Türkiye'ye ihtiyacı var” şeklinde konuştu.