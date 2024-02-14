Komşu Samsun’un tanınmış gazeteci-yazarlarından Ragıp Göker, Yazı İşleri Müdürü olduğu Hedef Halk Gazetesi’nde “Samsun’un çözüm bekleyen sorunları” başlığı altında yazdığı yazıların üçüncüsünde, Çorum’un sanayileşmede kat ettiği mesafeden övgüyle söz etti.

Ragıp Göker, Çorum’u örnek gösterirken, “Çorum mesela, sanayileşerek zenginlik üreten şehirler arasında ‘Anadolu Aslanları’ olarak adlandırılan ilk şehirlerden biri olarak biliniyorsa, bu başarısını yerel siyasetçilerine borçludur.” ifadesini kullandı.