12-14 Aralık tarihleri arasında İspanya'nın Salamanca şehrinde düzenlenen etkinlikte “iklim değişikliği konusunda uluslararası işbirliğini ve çözüm arayışları” ele alındı.

Almanya merkezli Gertrud-Koch-Gesamtschule Troisdorf-Sieglar okulunun koordinatörlüğündeki “Climate without Borders; The key to achieving a clean and healthy environment” adlı Erasmus+ projesinde yer alan Mehmetçik Anadolu Lisesi, İspanya'daki etkinliğe Türkiye, Polonya ve Yunanistan'dan gelen ortak okullarla birlikte katıldı.



Programın birinci gününde, iklim değişikliği araştırmalarındaki yeni gelişmeler ve doğanın topluma katkıları konulu bir sunum gerçekleştirildi. Proje ortaklarının okul tanıtımları ve ülkelerinin iklim özelliklerinin sunumu yapıldı. Salamanca Üniversitesi ve şehir tanıtılarak, katılımcılara yerel kültür hakkında bilgi verildi. İkinci gün ise, kentsel ve kırsal alanlarda iklim değişikliğine uyum ve bu değişikliği azaltmak için doğa temelli çözümler tartışıldı. Güncel çevre sorunları üzerine yapılan tartışmalarda, iklim değişikliği ile ilgili yeni gelişmeler paylaşıldı. Kentsel ve kırsal alanlarda iklim değişikliğine dair çözüm yolları ele alındı. “Doğa bize ne getiriyor?” sorusu üzerinden yapılan tartışmalar, katılımcıların düşünce ve çözüm önerilerini ortaya koymalarını sağladı.

Programın son günü olan üçüncü gün ise çevre sorunlarına girişimci çözümler, ekosistem kavramının anlamı, kentsel ve kırsal alanlarda iklim değişikliğine çözümler, doğa bir şehri nasıl inşa eder konularında seminerler düzenlendi.



Salamanca Üniversitesi'nin çevre ve tarımla ilgili bilimsel ve pratik uygulamalar geliştiren “Yeşil Ofis”i ziyaret edildi ve çevresel sorumlulukları ele alan deneyimler paylaşıldı. İklim değişikliği nedir sorusuna katılımcıların farklı perspektiflerle verdikleri cevaplar, çeşitli düşünce akımlarını ortaya koydu.