Yozgat Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu tarafından ve Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Okçuluk Federasyonu iş birliğinde düzenlenen “Tarih İçin Bir Ok At” 6. Geleneksel Türk Okçuluğu turnuvası Yozgat’ta gerçekleşti. 18 farklı şehirden 420 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvada Malazgirt Savaşı’nı, İstanbul’un Fethi’ni ve Cumhuriyet’in İlanını simgeleyen 10.71, 14.53, 19.23 metrelerden yaylar gerildi. 15-17 yaş kategorisinde mücadele eden Çorum Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Yunus Emre Karataş hedefi 12’den vurarak birinciliği elde etti.

Çorum okçuluk kulübü başkanı ve Geleneksel Türk okçuluk il temsilcisi Erkan Teryakioğlu yaptığı açıklamada, “Çorum’da artık okçuluk tesisi ihtiyaç haline gelmiştir. Yetkililerimizden ata sporumuz okçuluğun daha gelişmesi adına çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca Okçuluk çalışmaları ve müsabakalar için Ticaret Sanayi Odası fuar alanını sporculara açan Ticaret Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’a gerek il temsilciliği ,gerekse kulüp olarak sporcular adına teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.