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Yeniden Refah Partisi il ve ilçe belediye başkan adaylarını Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısıyla duyurdu. Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 5'ınci yılında 81 il teşkilatı, 900'den fazla ilçe teşkilatı, 331 bin resmi üyesi ve 14 Mayıs seçimlerinde kazanılan 5 milletvekiliyle hızla büyüdüğüne dikkati çekti. Erbakan, “Yaklaşmakta olan 31 Mart Yerel Seçimlerine daha da yüksek bir tempoyla hazırlanmaya devam edeceğiz ve bu seçimlere 400 binin üzerinde üyeyle gireceğiz” ifadelerine yer verdi.

87 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

Erbakan, geçen hafta 49 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladıklarını hatırlatarak, “Burada 85 belediye başkan adayımızı daha ilan edeceğiz. Bugün 1 büyükşehir belediye başkanımızı, 2 il belediye başkan adayımızı, 61 ilçe belediye başkan adayımızı ve 23 belde başkan adayımızı tanıtacağız ve toplamda 87 belediye başkan adayımızı tanıtacağız” diye konuştu.



“BELEDİYELER YEREL DARPHANELERE DÖNÜŞMÜŞTÜR”

Mevcut belediye yönetimlerine de eleştirilerde bulunan Erbakan, “Türkiye'de belediyeler halka hizmet etmekten çok servet transferi için kullanılan, yoksulluk ve rüşvet ağına saplanmış yapılar haline gelmiştir. Belediyeler çeşitli dönemlerde çeşitli zümrelerin gelip servet transferi yaptığı, parti teşkilatlarının beslendiği yerel darphanelere dönüşmüştür” dedi.

“31 MART YEREL SEÇİMLERİNDEN YÜZDE 20'İN ÜZERİNDE OYLA ÇIKACAĞIZ”Seçimlerin yaklaşmasıyla beraber oy oranları için anket yapıldığını da belirten Erbakan, “ Bu anketlerde Yeniden Refah Partimize de yüzde 6'lık bir oran veriliyor. 14 Mayıs seçimlerinde ise yüzde 1'in altında oy veriyorlardı. Fakat Yeniden Refah Partimiz yüzde 3'e yakın bir oy aldı. Yani anketlerde gösterilenlerin 3 misli kadar oy aldı. Mart ayında da aynısı olacak ve 31 Mart yerel Seçimlerinde yüzde 20'in üzerinde oyla çıkacağız” değerlendirmesinde bulundu.Gündemde yer alan sosyal medya fenomenleri hakkında da konuşan Erbakan, “Kendilerine sosyal medya fenomeni denilen bazı kişilerin ahlaki kuralları, inancımızın prensiplerini, millet olarak sahip olduğumuz değerleri nasıl ayaklar altına aldıklarını seyrediyoruz. Teşhircilik, dolandırıcılık, para aklama, kirli işler garip bağlantılar birer birer oraya dökülüyor. Öte yandan ahlakı ve yaşantısıyla gençlere örnek olması gereken sporcularımızın, bir faninin ömrü boyunca çalışsa elde edemeyeceği bir servete ulaşmasına rağmen yine de doymayıp faizle, alın teri dökmeden daha fazla kazanmak uğruna içine girdikleri sistemleri görüyorsunuz. Materyalist, dünyacı, nefis odaklı bir nesil yetiştirirseniz işte bunlar başınıza gelir. Biz milli görüşçüler olarak 54 seneden beri önce ahlak ve maneviyat diye bunun için söylüyoruz” açıklamasında bulundu.Yeniden Refah Partisi'nin açıkladığı Belediye Başkan adayları ise şu şekilde:“Adana Kozan İlçe Belediye Başkan Adayı Harun Abdullah BaysalAdana Sarıçam İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa YeterAdana Yumurtalık İlçe Belediye Başkan Adayı Enver ÇelikAfyonkarahisar Salar Belde Başkan Adayı Halil AygünAfyonkarahisar Susuz Belde Başkan Adayı Uğur AvcılAfyonkarahisar Gebeceler Belde Başkan Adayı Mesut GönülAfyonkarahisar Kocaöz Belde Başkan Adayı Osman ÇöygünAfyonkarahisar Serban Belde Başkan Adayı Selahattin UğurAksaray Topakkaya Belde Başkan Adayı Ramazan BüdünAnkara Ayaş İlçe Belediye Başkan Adayı Bülent TaşanAnkara Güdül İlçe Belediye Başkan Adayı İbrahim ÇakırAnkara Kalecik İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa KaradağlıAnkara Kızılcahamam İlçe Belediye Başkan Adayı Seyfullah KökenAnkara Çubuk İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa ErdoğanAnkara Polatlı İlçe Belediye Başkan Adayı Yusuf HamdemirAntalya Kepez İlçe Belediye Başkan Adayı İbrahim Ömer ReyhanBalıkesir Kepsut İlçe Belediye Başkan Adayı Selahattin ÇakırBalıkesir Gömeç İlçe Belediye Başkan Adayı Yüksel KaplanBalıkesir Dursunbey İlçe Belediye Başkan Adayı İsmail EricekBartın Amasra İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Osman KadıncıBartın Abdipaşa Belde Başkan Adayı Erdal YıldırımBatman Gercüş İlçe Belediye Başkan Adayı Abdullah YalçınBatman Kayapınar Belde Başkan Adayı Mehmet Zeyni ÖnelBatman Sason Belde Başkan Adayı Abdullah TunçBayburt Arpalı Belde Başkan Adayı Turhan KocatürkBingöl Yedisu İlçe Belediye Başkan Adayı Bilal YabaşBingöl Arakonak Belde Başkan Adayı Ahmet Nejat BingölBolu Göynük İlçe Belediye Başkan Adayı Veysel EkerBursa Gürsu İlçe Belediye Başkan Adayı Fehim TopçuBursa Karacabey İlçe Belediye Başkan Adayı Fahrettin DengizÇorum Dodurga İlçe Belediye Başkan Adayı Hasan ŞahinÇorum Bayat İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Atıf İmalÇorum Düvenci Belde Başkan Adayı Cemal BoyrazDiyarbakır Çermik İlçe Belediye Başkan Adayı Murat AkdağDiyarbakır Çüngüş İlçe Belediye Başkan Adayı Şadi DemirkıranErzurum Aziziye İlçe Belediye Başkan Adayı Emrullah AkpınarErzurum İspir İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa DağErzurum Çat İlçe Belediye Başkan Adayı Şerafettin YüzüakEskişehir Odunpazarı İlçe Belediye Başkan Adayı Dinç BiçerEskişehir Mihaliççık İlçe Belediye Başkan Adayı Leman BaşolEskişehir Alpu İlçe Belediye Başkan Adayı Hikmet ÖzkanEskişehir Çifteler ilçe Belediye Başkan Adayı Yasin KazanGümüşhane Deredolu Belde Başkan Adayı Ramiz ÜstünGümüşhane Yeşilbük Belde Başkan Adayı Yüksel KarakuşIsparta Atabey İlçe Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşkıranİstanbul Zeytinburnu İlçe Belediye Başkan Adayı Gökhan Kasapİstanbul Ümraniye İlçe Belediye Başkan Adayı Orçun ŞekercioğluKahramanmaraş Türkoğlu İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet KaracaKaraman Ayrancı İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa BüyükparmaksızKars Selim İlçe Belediye Başkan Adayı Cihangir BozKayseri Sarız İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa ArikKayseri Tomarza İlçe Belediye Başkan Adayı Raşit KaragözKırıkkale İl Belediye Başkan Adayı Muhammed Ali TekinayKocaeli Gölcük İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet ErenKonya Meram İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa ÖzerdemKonya Akören İlçe Belediye Başkan Adayı Ramazan SoycakKonya Yunak İlçe Belediye Başkan Adayı Ali SeverKütahya Gediz İlçe Belediye Başkan Adayı İbrahim GirdinKütahya Eskigediz Belde Başkan Adayı Yakup ÇelikManisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hatice Nur GermirManisa Şehzadeler İlçe Belediye Başkan Adayı Ramazan AkarManisa Yunusemre İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali AvculManisa Ahmetli İlçe Belediye Başkan Adayı Yalçın ÇapanikManisa Gölmarmara İlçe Belediye Başkan Adayı Sezen KaraboğaManisa Sarıgöl İlçe Belediye Başkan Adayı Rıdvan KaragölMardin Midyat Belediye Başkan Adayı Seyfettin AlpsoyMuğla Dalaman İlçe Belediye Başkan Adayı Filiz KubilayOrdu Gürgentepe İlçe Belediye Başkan Adayı Oktay KayaOrdu Kabadüz İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa DemirelOsmaniye Kadirli İlçe Belediye Başkan Adayı Mahmut BozdoğanOsmaniye Bahçe İlçe Belediye Başkan Adayı Erol AktaşOsmaniye Hasanbeyli İlçe Belediye Başkan Adayı Yakup SavıOsmaniye Ellek Belde Başkan Adayı Kamil GökçeSiirt Kayabağlar Belde Başkan Adayı Suat ÖzerdemŞanlıurfa Akçakale İlçe Belediye Başkan Adayı Esad ÖzlüŞanlıurfa Harran İlçe Belediye Başkan Adayı Hamit ÖzyavuzŞırnak Görümlü Belde Başkan Adayı Hakan ÖzdemirŞırnak Çalışkan Belde Başkan Adayı Nadir YiğitTokat Çamlıbel Belde Başkan Adayı Ufuk ErTokat Güryıldız Belde Başkan Adayı Osman DoğanTokat Niksar İlçe Belediye Başkan Adayı Davut BerdibekTokat Gürçeşme ilçe Belediye Başkan Adayı Şevket YücelTokat Yolkonak İlçe Belde Başkan Adayı Fahri TürkTrabzon Arsin İlçe Belediye Başkan Adayı Hamza BilginTrabzon Maçka İlçe Belediye Başkan Adayı İsmail ÖztürkTrabzon Şalpazarı İlçe Belediye Başkan Adayı Fatih YılmazYalova İl Belediye Başkan Adayı Ayhan Polat”