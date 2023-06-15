Türkiye, ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik atılan adımlarla BAE'ye ihracatta atağa kalktı.

Türkiye'nin geleneksel pazarlarından Orta Doğu ülkeleriyle ikili ticareti artırmak için yaptığı çalışmalar meyvelerini veriyor.

Bu anlamda BAE'ye yapılan ihracatın performansı dikkati çekiyor. AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin BAE'ye ihracatı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,8 artarak 360 milyon 84 bin dolara yükseldi.

Ülkeye yapılan dış satım ocak-mayıs döneminde yüzde 30 artışla 1 milyar 714 milyon dolara çıktı.

BAE'ye en fazla ihracatı hem mayıs ayında hem de ocak-mayıs döneminde mücevher sektörü gerçekleştirdi.

Mücevher sektörü, mayıs ayında ülkeye 108 milyon 383 bin dolar, ocak-mayıs döneminde ise 634 milyon 508 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

Mayıs ayında mücevher sektörünü, 28 milyon 930 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 22 milyon 959 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 17 milyon 985 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 17 milyon 912 bin dolarla elektrik ve elektronik, 13 milyon 697 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 12 milyon 482 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 11 milyon 333 bin dolarla makine ve aksamları, 9 milyon 9 bin dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 8 milyon 989 bin dolarla demir ve demir dışı metaller sektörü izledi.

ÇORUM’DAN BAE’YE 206 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Ülkeye, Mayıs ayında İstanbul'dan 208 milyon 158 bin dolar, Sakarya'dan 30 milyon 855 bin dolar, Çorum'dan 30 milyon 140 bin dolar, İzmir'den 16 milyon 585 bin dolar, Gaziantep'ten 14 milyon 647 bin dolar tutarında dış satım oldu.

Ocak-Mayıs döneminde ise BAE'ye, İstanbul'dan 1 milyar 23 milyon dolar, Çorum'dan 206 milyon 673 bin dolar, İzmir'den 68 milyon 990 bin dolar, Gaziantep'ten 57 milyon 334 bin dolar, Bursa'dan 50 milyon 673 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. (AA)