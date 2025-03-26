İnşaat mühendisi Mustafa Ilıca'nın 2008'de 65 dekar alanda elma üretimiyle başlayan girişimi, devlet destekleriyle 2024'te 5 fabrika ve 2 paketleme tesisine sahip, 25 ülkeye 50 bin ton yaş meyve sebzenin ihraç edildiği şirkete dönüştü.

İnşaat mühendisi Mustafa Ilıca, 2008'de yurt dışında inşaat sektöründe faaliyet gösterirken, babasından kalma Ovasaray köyündeki 65 dekar araziyi meyve bahçesine dönüştürdü. Fidanların büyüyüp meyve vermeye başlamasıyla 2013'te şirket kurup, 300 ton kapasiteli soğuk hava deposu yaptıran Ilıca, talebe yetişemeyince diğer işlerini bırakıp tamamen bu alana yöneldi.

Biri makine, diğeri elektrik elektronik mühendisi olan iki oğluyla tesisleşme sürecini başlatan Ilıca, bu dönemde Çorum'da faaliyete başlayan TKDK'den 2014'te hibe desteği alarak Çorum Organize Sanayi Bölgesine yaş meyve-sebze işleme tesisi ve 2 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu kurdu.

Bir yandan da gıda fuarlarına katılarak kendine yeni pazarlar bulan Ilıca, bugüne kadar TKDK'den yaklaşık 1,5 milyon avro hibe desteği alarak, 3 milyon avro bütçeli 5 yaş sebze-meyve işleme tesisine sahip oldu.

Türkiye'de 35 ilden temin edilen yaş meyve-sebzeler, şirketin soğuk hava depolarında muhafaza edilerek ve tesislerinde paketlenerek 25 ülkeye ihraç ediliyor.

Mustafa Ilıca, bir aile şirketi olarak istikrarlı şekilde büyüdüklerini, bu süreçte TKDK'nin hibe desteklerinin kendileri için “maya” olduğunu söyledi.

Yurt dışında inşaat sektöründeyken kendi memleketine yatırım yapmak istediğini belirten Ilıca, "Çocuklarımla birlikte aile şirketimizi geliştirdik. Soğuk hava depoculuğuna TKDK desteğiyle başladık 2014'te. Saraylım Tarım adı altında TKDK'den 4 kez destek aldık, yaklaşık 3 milyon avro civarında yatırım yaptık. Bunun yarısını hibe desteği aldık. Bu bize bir maya oldu. Bu sayede depoculuğa başladık." dedi.



Her yıl Almanya'da, Rusya'da, İspanya'da, Dubai'de, Hong Kong'da büyük gıda fuarına katıldıklarını dile getiren Ilıca, "Bizim müşterilerimizin yüzde 80'i yurt dışı. Bir kısım da büyük market zincirlerine ürün veriyoruz. Toplam 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Çorum'da 5 fabrikamız var. Antalya ve Mersin'de 2 paketleme tesisi var. Türkiye'de 35 ilden ürün alıyoruz. Geçen yılki ihracatımız yaklaşık 50 bin ton. 25 ülkeye ihracat yaptık. Yaklaşık 15 milyon dolar civarında ihracatımız var” diye konuştu.

SİRKE ÜRETİMİNİN ARDINDAN TURŞU VE KONSERVE ÜRETİMİNE DE BAŞLAYACAKLAR

Çorum'da TKDK'ye ilk başvuranlardan olduklarına dikkati çeken Ilıca, şunları kaydetti:

“Tüm yatırımlarımızı TKDK öncülüğünde başlattık. İşlerimizin gelişmesinde, bu noktaya gelmemizde en büyük etken TKDK'nin teşvikleridir. Bize doğru yolu gösterdiler, biz de doğru işler yapmak suretiyle bugünlere kavuştuk. Bizim topraklarımız, imkanlarımız geniş.”

Sektörde üretim zincirine yeni halkalar eklediklerini ifade eden Ilıca, kısa süre önce kurdukları sirke üretim tesisinde yüksek kalitede ürettikleri sirkeyi de ihraç etmeye başladıklarını anlattı.

Ilıca, inşası devam eden yeni tesiste eylül ayından itibaren yaş meyve ve sebzeleri şoklayarak saklayabileceklerini, turşu ve konserve üretimine başlayacaklarını, kurutma işlemi yaptıklarını da sözlerine ekledi.