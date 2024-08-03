Amasya'da 464, Çorum'da 482, Tokat'ta 464 ve Samsun'da 1302 leylek yuvası tespit edildi ve bunlardan 408'inin kullanılmadığı anlaşıldı. Kuluçka ve yavru büyütme sonucunda leyleklerin yuvalarda ortalama 3 yavru büyüttüğü gözlenen araştırmada, 4 bin 608 ebeveyn 5 bin 53 yavru toplamda 9 bin 661 leylek sayımı yapıldı.

- Kızılırmak Deltası leyleklerin en çok bulunduğu alan

Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Ertan Kuduban, AA muhabirine, Samsun'da bulunan 1302 leylek yuvasının sadece 6'sının kullanılmadığını söyledi.

Samsun'da 2 bin 592 ebeveyn ve 3 bin 588 yavru olmak üzere 6 bin 180 leylek sayımı yapıldığını aktaran Kuduban, "Bu veri bölgemizdeki leylek sayısının yarısından çoğunun Samsun'da olduğunu göstermektedir. Leyleklerin Samsun'da ortalama 3 yavrusu olduğu belirlenmiştir. Kızılırmak Deltası leyleklerin en çok bulunduğu alan olmuştur. 1142 yuva, 2 bin 284 ebeveyn, 3 bin 307 adet yavru ile 5 bin 591 leylek tespit edilmiştir. Samsun'daki leylek popülasyonun tamamına yakınının deltada yaşadığını söyleyebiliriz." dedi.

- Çeltik tarımı leylek popülasyonunu arttırdı

Kuduban, delta sınırları içinde bulunan ve vatandaşların "Leylek Toki" olarak adlandırdığı ağaçlık alanın tamamının dolu olduğunu vurgulayarak, "Samsun'da 2014 yılında yapılan envanter çalışmasında 870 yuva ve 1104 yavru olduğu belirlenmişti. 14 yıl sonra yapılan envanter çalışmasında dolu yuva sayısının yüzde 24, yavru sayısının da yüzde 67 arttığı anlaşılmıştır. Bu artışın delta arazilerinin 14 yılda yüzde 20'sinden fazlasının çeltik tarımına dönmesi ve leyleklerin besin bulmalarını kolaylaşmasından kaynaklandığı düşünülmektedir." ifadesini kullandı.

Kuduban, şubat ve mart aylarında Afrika'dan göç yollarını takip ederek Türkiye'ye gelen leyleklerin ağustos ayında tekrar Afrika'ya göç ettiklerini sözlerine ekledi.