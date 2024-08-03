Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin sunacağı şenlikte sevilen sanatçı Devrim Kaygısız’ın yanı sıra Tuğçe Kılıç, Ali Karayiğit ve Canan Beydil sahne alacak. Tüm katılımcılara bölgenin meşhur fasulyelerinden yapılan yemeklerin ikram edileceği şenlikte ağalık ve fasulye yarışmaları da düzenlenecek.

Bazı işadamları ve firmaların sponsorluğunu üstlendiği şenliğin hazırlıkları tamamlanırken, Kızılpınar Köyü Dernek Başkanı Menduh Günen, etkinliklerine tüm vatandaşları davet etti.

Bu yıl 17.’si düzenleyecekleri Karagöl Fasulye Şenliklerine katılacak olan misafirlerin rahat bir ortamda eğlenmeleri için büyük çaba gösterdiklerini kaydeden Menduh Günen, “Doğayla baş başa gün boyu eğlenmek isteyen tüm Çorumluları şenliğimize davet ediyorum. Bu yıl gerçekleştireceğimiz şenliğe katkı sunan tüm dostlarımızı da teşekkür ediyorum” diye konuştu.