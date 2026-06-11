TÜİK verilerine göre Çorum’da örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait 326 kütüphane bulunurken, kentteki kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı 363 bini aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü’nün açıkladığı 2025 yılı Kütüphane İstatistikleri’ne göre, Çorum’da örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait toplam 326 kütüphane bulunuyor. Bu kütüphanelerin 241’i resmi okullarda, 46’sı özel okullarda, 39’u ise özel kurslarda yer alıyor.

Kent genelinde toplam 19 kütüphane hizmet verirken, bu kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı 363 bin 848 olarak kaydedildi. Kütüphanelere kayıtlı üye sayısı 91 bin 288 olurken, ödünç verilen materyal sayısı 87 bin 133’e ulaştı. Çorum’daki kütüphanelerde toplam 399 bin 884 kitap bulunuyor.

2025 yılı verilerine göre Samsun’da toplam kütüphane sayısı 892 olurken, Tokat’ta 346, Çorum’da 326 ve Amasya’da 205 kütüphane bulunduğu açıklandı.

TÜRKİYE GENELİNDE 43 BİNİN ÜZERİNDE KÜTÜPHANE

Türkiye genelinde ise 2025 yılında toplam kütüphane sayısı 43 bin 466’ya ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Milli Kütüphane’nin yanı sıra 1.302 halk kütüphanesi, 557 üniversite kütüphanesi ve on binlerce okul kütüphanesi hizmet verdi.

Ülke genelinde toplam kitap sayısı 117 milyon 981 bin 58 olarak açıklanırken, üniversite kütüphanelerindeki elektronik kitap sayısının bir önceki yıla göre yüzde 17,1 artarak 168 milyon 603 bin 933’e yükseldiği belirtildi.

Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı yüzde 6,4 artarak 7 milyon 160 bin 225’e ulaşırken, bu kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı 39 milyon 194 bin 669 oldu.

Muhabir: Haber Merkezi