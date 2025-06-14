TEMEL EĞİTİM 5-8 TEMMUZ’DA

Bilirkişilik Temel Eğitimi, 5-6-7-8 Temmuz 2025 tarihlerinde 20 kişilik sınırlı bir grupla gerçekleştirilecek. Bu eğitime katılmak isteyenlerin en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olması gerekiyor.

YENİLEME EĞİTİMİ HAZİRAN SONUNDA

28-29 Haziran 2025 tarihlerinde ise iki grup halinde toplam 40 kişilik kontenjanla Bilirkişilik Yenileme Eğitimi verilecek. Yenileme eğitimine katılacakların daha önce Temel Eğitimi almış olmaları şart koşuluyor. Ayrıca ZMO üyelerinin eğitime katılabilmeleri için geçmiş dönemlere ait aidat borçlarının bulunmaması gerekiyor.

KATILIM ÖNCELİĞİ ZMO ÜYELERİNDE

Eğitimlere öncelikli olarak Ziraat Mühendisleri Odası üyeleri kabul edilecek. Kontenjanın dolmaması halinde diğer meslek gruplarından başvurular da değerlendirilecek.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ

Başvuru için, gerekli formlar ve ödeme dekontlarının ıslak imzalı olarak ZMO İl Temsilciliğine teslim edilmesi gerekiyor. Son başvuru tarihleri; Yenileme Eğitimi için 17 Haziran 2025, Temel Eğitim için ise 20 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Telefonla kayıt alınmayacak ve eğitime katılmayanların ücretleri iade edilmeyecek.Necati Gül, başvuru sırasına göre değerlendirme yapılacağını ve talep yoğunluğu olması durumunda yeni eğitimlerin de planlanabileceğini belirtti.