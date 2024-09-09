Çorum'da akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle yollar dereye döndü, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Uzun süre etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, sürücüler, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan bir sürücü, “Ağustos ayında 48 milyon TL ceza kesilen araçlara uygun görülen alt yapı bu” diyerek duruma tepki gösterdi.

Kentte ğustos ayında 24 bin 688 sürücüye 47 milyon 601 bin lira ceza uygulanmıştı, bir vatandaş bunu hatırlatarak altyapı yetersizliğine isyan etti.

Aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle gazetemiz ihbar hattına da onlarca video geldi.

Yolların göle döndüğü kentte yüzlerce araç trafikte zorlandı, onlarca araç yolda kaldı.

Bozulan araçlar ise trafiğin tıkanmasına neden oldu. Osmancık Caddesi üzerindeki köprüsü civarında ve belediye binasının bulunduğu Farabi Caddesi üzerinde sel suları yükselince birçok araç yolda kaldı. İnönü Caddesi'nde bozulan araçlar nedeniyle cadde tamamen ulaşıma kapandı.