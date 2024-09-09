Kent merkezinde akşam saatlerinde fırtına ile birlikte kuvvetli sağanak etkili oldu.

Yağışla birlikte Gazi, Osmancık ve İnönü Caddelerinde büyük su birikintileri oluştu.

Bahçelievler Mahallesi´nde çukura düşen otomobil vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

A34B2164 1D03 4327 Ad6C 63Aab600Cfb0Buharaevler Mahallesi´nde yıldırım isabet eden binada maddi zarar meydana gelirken, Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sağanak nedeniyle 120 adresten su baskını ihbarı yapıldığı bildirildi.

Sel nedeniyle kapanan yollar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK