Çorum’un yetiştirdiği değerli bürokrat, siyaset, kültür ve gönül insanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, 19. Dönem Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu’nu, dün, aramızdan ayrılışının 6. yıldönümünde, saygı, özlem ve rahmetle andık.

Ateş Amiklioğlu, 31 Ekim 2019 tarihinde, beyin rahatsızlığı nedeniyle Ankara’da 75 yaşında hayata veda etmiş, 1 Kasım 2019 tarihinde de TBMM’de düzenlenen resmi törenin ve Bilkent’te kılınan cenaze namazının ardından İncek Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.