Kaza, Çorum-Alaca karayolu Alacahöyük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Mesut Z. yönetimindeki 45 ZR 900 plakalı TIR, Alacahöyük kavşağına geldiği sırada yoğun sis sebebiyle sürücüsünün virajı fark etmemesi sonucunda kontrolden çıkarak devrildi. Bir süre sürüklenen TIR daha sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada TIR sürücüsü Mesut Z. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Çorum-Alaca karayolu bir süre araç trafiğine kapanırken araç içerisinde sıkışan sürücü Mesut Z. itfaiye ekipleri tarafından TIR'ın ön camı sökülerek kurtarıldı. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Editör: İHA AJANS