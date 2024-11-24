İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan komisyonlarda Çorum ilinde yapılan değerlendirmeler sonucundan ilimizde “Yılın Öğretmeni” seçilen Albayrak İlkokulu Müdür Yardımcısı Burhan Doğan, Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İstanbul'da organize edilen kutlama ve öğretmen atama programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in evsahipliğinde gerçekleştirilen program kapsamında, 81 ilden gelen yılın öğretmenleri arasında ilimizi Albayrak İlkokulu Müdür Yardımcısı Burhan Doğan temsil etti.



81 ilden seçilen mesleğinde fark yaratan öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Pullman Hotel'de yemekte ağırlandı. Öğretmenler daha sonra ise Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Eyüp Sultan Camisi, Dolmabahçe Sarayı gibi İstanbul'un tarihî ve kültürel alanlarını ziyaret etti.