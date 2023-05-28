Kamu-Sen İl Başkanı ve Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, sendikalarının en yakın rakibine 136 fark atarak Çorum il genelinde Türk Eğitim-Sen'in yetkili sendika olduğunu açıkladı.

Türk Eğitim-Sen'in çeşitli organlarına ve tüm üyelerine teşekkürlerini ileten Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Aydın, sendikanın kararlı ve ilkeli duruşuna dikkat çekti.

Selim Aydın, “Tarihsel değerlerini hiçbir zaman unutmayan, gerektiği yerde gerekeni yapma sorumluluğundan asla vazgeçmeyen, sendikal çizgisinden taviz vermeyen Türk Eğitim-Sen; hedefleriyle, ilkeleriyle, tertemiz kadrosuyla, dik ve onurlu duruşuyla eğitim camiasının tek umududur” ifadelerini kullandı.

Türk Eğitim-Sen'in 30 yıldır ne iktidarların saha sorumluluğunu, ne marjinal ideolojilerin temsilciliğini, ne de terör unsurlarının taşeronluğunu yapmadığını belirten Selim Aydın, sendikanın Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ve kuruluş değerlerini temel ilke kabul ederek, kırmızı çizgi olarak kabul ettiğini ifade etti.

Türk Eğitim-Sen'in, çalışanların sosyo ekonomik refah ve yaşam seviyesini büyük ve müreffeh Türkiye ülküsüyle gerçekleştirmeyi amaçladığını söyleyen Aydın, tüm Türkiye'de Türk Eğitim-Sen'i yetkili sendika olarak çalışanların gerçek temsilcisi yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Buna göre merkezde yoğun bir çalışma sonucu 1433 eğitim çalışanını üyeliğiyle yetkili sendika olduklarını belirten Selim Aydın, Alaca’da 186 üye ile (Eğitim Bir Sen 172); Boğazkale’de 29 üyeyle (Eğitim Bir Sen 15); Ortaköy’de 33 üyeyle (Eğitim Bir Sen 18); Osmancık’ta 406 üyeyle (Eğitim Bir Sen 149); Sungurlu’da 269 üyeyle (Eğitim Bir Sen 247) yetkiyi aldıklarını, Dodurga’da sendikalarının ve Eğitim Bir Sen’in 35 üye sayısı bulunması sebebi ile yapılan kura çekiminde de yetkili sendika olduklarını açıkladı.

Algıyla değil resmi rakamlarla konuştuklarını belirten Aydın, Hitit Üniversitesi hariç sendikalarının Milli Eğitim’de 2 bin 702 üyeye sahip olarak yetkiyi aldığını, Eğitim Bir-Sen’in toplam üye sayısının ise 2 bin 566 olduğunu dile getirdi. Aydın ayrıca Hitit Üniversitesi’nde ise yetkinin Eğitim Bir-Sen’de olduğunu sözlerine ekledi.