Samsun’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Umut Furkan A. (25) idaresindeki 55 BK 143 plakalı yem yüklü TIR, Çorum-Samsun Karayolu’nun 32. kilometresinde kontrolden çıkarak çelik bariyerlere çarpıp karşı şeride geçti.
İhbar üzerine bölgeye polis,jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle devrilen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazada yola dökülen yem nedeniyle Çorum-Samsun Karayolu uzun süre tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açık tutuldu.
Yemlerin üzerinden geçerken batan otomobiller, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldıktan sonra yollarına devam etti.