Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekim ayı boyunca yürüttükleri operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 96 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 41’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve diğer birliklerin titiz çalışmalarıyla, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda haklarında farklı suçlardan UYAP üzerinden arama kaydı bulunan 96 kişi yakalanırken, bu kişilerden 41’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 55 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, suç ve suçlulukla mücadelenin en önemli unsurlarının suçluları yakalayıp adalete teslim etmek, potansiyel suçluları caydırmak ve kamu vicdanını rahatlatmak olduğu vurgulandı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yürütülen çalışmaların 24 saat esasına göre kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden jandarmaya bildirmesinin, suçların önlenmesi ve aydınlatılmasına büyük katkı sağladığı ifade edildi.

Muhabir: Haber Merkezi