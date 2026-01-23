Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Değirmendere köyünde yaşayan İlyas Bilgin (40), hayvanlar için yem hazırladığı sırada yem kırma makinesine düştü.

Bilgin’den haber alamayan eşi, samanlığa gittiğinde eşinin cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tanınmaz halde bulunan Bilgin’in cenazesi, jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK