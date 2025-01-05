Çorum’un Büyük Düvenci Beldesi’nde ikamet eden diyaliz hastası Sultan Ş.(73), rahatsızlanması üzerine eşi Ali Ş.(76) ile birlikte Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi.

Tedavisinin ardından taburcu olan yaşlı kadın ve eşi beldeye dönecek araç bulamayınca hastane polisinden yardım istedi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine Jandarma Hareket Merkezince yaşlı çiftin beldeye ulaştırılması için bir tim görevlendirildi.

Hastaneye gelen Jandarma Asayiş Tim’i, yaşlı kadın ve eşini jandarma aracı ile beldeye götürdü.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK