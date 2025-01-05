AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’nın genel kuruluna katılan eski Bakan Ahmet Arslan kongrelerin partiler için yenilenme ve bayrak değişim süreci olduğuna işaret ederek, “Bu süreçte 'Görevi devrettim, benim işim bitti' deyip gitmeyin. 'Görevi ben devraldım. Görevi ben yürüttüğüme göre öncekiler kenarda dursun, onlarla bir hukukum olmasın' şeklindeki tuzağa düşmeyin” diyerek partilileri uyardı.

Kongreye AK Parti’nin eski Merkez İlçe Başkanları’nın tamamına yakınının katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Çorum bu konuda örnek bir birliktelik sergiledi” diye konuşan Arslan, bugüne kadar hizmet eden tüm teşkilat yöneticilerine teşekkür ederken, yeni yönetime de başarı diledi.

AK Parti’nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 24 yıl içinde ülkeye bir çok kazanım sağladığını anlatarak Çorum’un bugünlerde tek gündeminin hızlı tren olduğunu hatırlatan eski Bakan Arslan, “Şimdi malum çevreler çıkmış projeyi eleştiriyor. Zaten bu ülkenin ne kadar büyük projesi varsa, ülkeyi kalkındıracak çalışması varsa bunlar sürekli önüne taş koymaya çalışır. 24 yıldır tüm insanlığa hizmet etmek için yola çıkan Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar onları dinlemedi, bundan sonra da dinlemeyecektir. Erdoğan bugüne kadar birilerinin peşine takılmadı, takılmayacaktır.

24 yılda Çorum’un her alanda büyük bir gelişim ve değişim yaşadığını anlatarak bunun arkasında da Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kadrolarının olduğunu söyleyen Ahmet Arslan, “Konuşurken karalamak kötülemek kolay, sözünü tutmak zordur. Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar verdiği sözleri tutmuş, tutamayacağı sözü vermemiştir. Onun için 80 yılda Çorum’a yapılan bölünmüş yolun 6,5 katı; sıcak asfalt yolun 7.5 katı hizmet gelebilmiştir. İstemezükler Çorum’un hayrına olan işlere karşı çıktıkları gibi ülkenin hayrına olan işlere de karşı çıkmaya devam ediyor. Çorum 5 milyar dolar ihracatı ile ülkede sayılı illerdendir. Ulaşım olanaklarının artması yani demiryolu projesi ile ihracatını da katlayacaktır.

Ekonomi ile ilgili kıyamet kopartılıyor. Doğrudun ekonomide sorunlar vardır. Ancak gerek pandemi süreci, gerekse ardından yaşanan depremlere ve savaşlara rağmen ülkemiz ekonomisi bir çok gelişmiş ülke sorun yaşarken ayaktadır. Son dönemde de toparlanma sürecine girmiştir. Geçmişte memur maaşları için ABD kapısında bekleyen bir ülkeden bugün itibarı zirve yapmış mazlumların umudu olan bir ülke haline geldik” dedi.

Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti MKYK Üyesi Arslan, Çorum’un gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Ankara, İstanbul ve İzmir’de gördük. Bunlara iktidarı verirsek ülkenin nereye gideceği ortadadır. Birlik beraberlik içinde güçlü Türkiye için Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durmaya, oyunları bozmaya devam edin. Ayrıca anahtarın başka ellere geçmesine izin vermeyin” diye konuştu,

Editör: Haber Merkezi