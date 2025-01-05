AK Parti İl Başkanı Günay, projenin ihale sürecinin tamamlandığını dile getirerek, projenin Çorum için bir dönüm noktası olacağını ve şehrin gelişimine büyük katkı sağlayacağını da vurguladı.

AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı’nın kongresinde bir konuşma yapan Günay, partiye geçmişten bugüne hizmet edenlere teşekkür ederek, yeni yönetime de başarı dileklerini iletti. Çorum’a hızlı tren gelecek olmasının birilerini hatta tüm avanelerini rahatsız ettiğini vurgulayan Günay: “Bunların derdi Çorum değil, Çorumlu değil. Bunların tek derdi var bunlar millete düşman. Bu zihniyet var ya dün boğaz köprüsüne karşı idi bugün hızlı trene karşılar. Amaç Çorum’a hizmet gelmesin, Çorumlu namerde muhtaç olsun… Biz bunları siz Çorumlu hemşerilerimin vicdanlarına havale ediyoruz” şeklinde konuştu.

Katılımcılara seslenerek karanlık odakların sahte demokrasi maskesi altında partilerini dizayn edemeyeceğini belirten Günay, “Dün dediğimiz gibi karanlık odakların manşetine değil Çorumlunun 23 yıldır sandıkta attığı manşete bakarız. Biz Çorumlunun iradesinden başka hiçbir güç tanımıyoruz. Kimsenin teşkilatlarımızı karanlık emelleri doğrultusunda yönlendirmesine, asla müsaade etmeyiz” ifadesini kullandı.

Çorum’u eser siyasetiyle donatmaya çalıştıklarını söyleyen İl Başkanı Günay, Çorum’da büyük bir kucaklaşmayı sağlayacaklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dostunun dostları, düşmanının düşmanları olduğunu da dile getirerek: “Çorum'da huzurun, barışın, kardeşliğin kalkınmanın, istikrarın teminatı AK Parti’dir” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi