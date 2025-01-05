Bir yıl önce evladını kaybeden acılı baba, bu kez de eşini kaybetmenin acısını yaşadı.

Yaklaşık bir yıl evvel evladı Seyyid Abdülbaki Emer’i silah kazasında kaybeden Kafkasevler Camii Müezzini Mustafa Emer, o günden beri evlat acısıyla yüreği yanan eşi Nuran Emer’i de acı bir şekilde kaybetti.

Önceki dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun da yeğeni olan Nuran Emer evladını kaybettikten sonra girdiği bunalımdan çıkamayarak Gülabibey Mahallesi Kapaklı Sokak’taki evinde kendisini asarak yaşamına son verdi. Nuran Emer’in cenazesi olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Merhumenin cenazesi önceki gün Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenleri tarafından gözyaşı arasında Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye katılan Vali Ali Çalgan ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da acılı eş ile önceki dönem Milletvekili Kavuncu’ya başsağlığı dileklerini ilettti.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi