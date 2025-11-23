Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, “Çorum İl Yapı İzin İstatistikleri, Temmuz–Eylül 2025” başlıklı basın bültenini yayımladı. Yapılan açıklamada, yapı izin istatistiklerinin kapsamının genişletildiği ve geçmiş yıllara ait serilerin revize edildiği belirtildi.

TÜİK’in bilgilendirmesine göre, önceki dönemlerde yalnızca belediyeler tarafından düzenlenen yapı belgelerini kapsayan istatistikler, 2025 yılı ikinci çeyreğinden itibaren tüm yetkili idareleri içerecek şekilde güncellendi. Bu kapsam genişlemesine bağlı olarak, 2010 yılından itibaren geçmiş veri setleri revize edildi ve mevsim ile takvim etkilerinden arındırılmış seriler de bültene eklendi.

YAPI RUHSATI VERİLEN DAİRE SAYISINDA %57’LİK ARTIŞ

Çorum’da yetkili idareler tarafından verilen yapı ruhsatlarına ilişkin verilere göre, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde daire sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %57 artarak 1.672’ye ulaştı. Bu artış, ilde inşaat faaliyetlerinin belirgin şekilde hızlandığını gösteriyor.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN DAİRE SAYISI %5,5 ARTTI

Aynı dönemde, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ise %5,5 artışla 825 oldu. Bu veri, tamamlanan ve oturmaya hazır hale gelen konut sayısında da istikrarlı bir yükseliş yaşandığını ortaya koydu.

Muhabir: Haber Merkezi