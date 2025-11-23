Çorum’da “Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi” kapsamında çalışmalar sürüyor.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler, Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi çerçevesinde sahadaki kontrol ve takip çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Proje kapsamında; mandaların sağlık taramaları, verim ve gelişim parametrelerinin izlenmesi, ıslah çalışmalarının yerinde değerlendirilmesi, küpe kontrolleri ve kayıt güncellemeleri titizlikle gerçekleştiriliyor.

Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Bu çalışmalar ile hem yerli manda varlığımızın korunması ve geliştirilmesi, hem de üreticilerimizin desteklenmesi hedefleniyor. Bölge hayvancılığının güçlendirilmesi adına yürütülen tüm faaliyetlerde üreticilerimizin yanında olmaya, sahada aktif rol almaya devam ediyoruz.

Ülkemizin genetik kaynaklarına sahip çıkmak ve sürdürülebilir hayvancılığı desteklemek için yapılan bu projede emeği geçen tüm veteriner hekimlerimize ve üreticilerimize teşekkür ederiz” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi